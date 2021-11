CNH Industrial, stretto accordo di licenza tecnologica con la statunitense Monarch Tractor

Valeria Panigada 3 novembre 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha stipulato un accordo di licenza esclusivo e pluriennale per tecnologie di elettrificazione con Monarch Tractor, azienda attiva nel settore delle tecnologie innovative per l’agricoltura con sede negli Stati Uniti, specializzata in trattori a guida autonoma completamente elettrici.L'accordo di licenza prevede il lancio di una piattaforma elettrica scalabile e modulare, incentrata sui trattori a bassa potenza. Questi saranno sviluppati nei prossimi anni attraverso varie famiglie di prodotto. Questa partnership permetterà quindi a CNH Industrial di migliorare le proprie capacità interne nell’ambito dell’elettrificazione e di sviluppare e implementare più velocemente nuove piattaforme elettriche nell'ambito agricoltura.