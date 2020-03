CNH Industrial: recente rimpasto del top board rende ostica la transizione (analisti)

Alessandra Caparello 31 marzo 2020 - 10:25

Come previsto, CNH Industrial ritira le guidance 2020 e annuncia due settimane di chiusura sia in nord che sud America. Il gruppo ha ritirato l’outlook per il 2020 presentato il 7 febbraio ed eventuali aggiornamenti saranno forniti all’annuncio dei risultati del primo trimestre il 6 maggio.La società, ricorda Equita Sim, sta valutando tutte le azioni possibili per ridurre i costi e proteggere la propria posizione finanziaria. Sospesa la maggior parte delle attività produttive per due settimane, a partire dal 30 marzo in Nord e Sud America.Questo annuncio non ci sorprende, dicono gli esperti di Equita Sim, ma il recente inatteso rimpasto del top management (sia CEO che CFO) potrebbe rendere più ostica la transizione in un periodo così critico. A Piazza Affari il titolo CNH Industrial segna un balzo del 3,43% a 5,31 euro.