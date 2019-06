CNH Industrial: pronta per nuova emissione obbligazionaria in euro

Daniela La Cava 26 giugno 2019 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial intende procedere a una emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro, subordinatamente alle condizioni di mercato. Lo dice il gruppo in una nota nella quale indica che l’emissione obbligazionaria sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe nell’ambito del programma di Euro Medium Term Note garantito da CNH Industrial N.V.I termini finali dell’emissione, si legge ancora nel comunicato, saranno definiti al momento del pricing in base alle condizioni di mercato. In caso di emissione, CNH Industrial Finance Europe richiederà la quotazione dei titoli nonché l’ammissione alle contrattazioni presso il mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange); con i proventi netti dell’emissione obbligazionaria che verranno destinati alle “generali esigenze aziendali”.