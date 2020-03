CNH Industrial: pieno sostegno per la quotazione di Nikola Corporation al Nasdaq

simone borghi 3 marzo 2020 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

L’annuncio odierno da parte di Nikola Corporation dell’intenzione di quotarsi nel corso di quest’anno sul listino Nasdaq di New York, attraverso la fusione con VectoIQ, trova il pieno supporto da parte di CNH Industrial.“Si tratta di una notizia elettrizzante, nonché di un’altra pietra miliare del nostro progetto congiunto di realizzare sia veicoli commerciali pesanti a zero emissioni sia l’infrastruttura per l’idrogeno attraverso un modello di business unico. La quotazione al Nasdaq di Nikola imprime uno slancio ulteriore agli ambiziosi obiettivi che insieme ci siamo dati, cioè guidare gli investimenti in tecnologie pulite e modulari così da trasformare i nostri ambiti di attività e l’ambiente in generale” ha dichiarato Hubertus Mühlhäuser, ceo di CNH Industrial.A settembre 2019 CNH Industrial ha sottoscritto un accordo strategico e su base esclusiva nel settore dei veicoli commerciali pesanti con Nikola, a fronte di un investimento pari a 250 milioni di dollari. IVECO e FPT Industrial, rispettivamente i marchi di veicoli commerciali e di motori di CNH Industrial, hanno recentemente annunciato che produrranno il Nikola TRE, veicolo commerciale pesante a batteria elettrica, attraverso la joint-venture europea con Nikola Motor Company. L’inizio della produzione è previsto per la prima metà del 2021.