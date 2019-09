CNH Industrial: nel nuovo piano previsto spin-off di Iveco dal 2021

Valeria Panigada 3 settembre 2019 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial si prepara alla separazione delle attività con successiva quotazione. Questo uno dei principali punti, forse il più atteso dal mercato, del nuovo piano strategico quinquennale 2020-2024 “Transform 2 Win” (“Cambiare per vincere”), che presenterà oggi durante il Capital Markets Day a New York, negli Stati Uniti.Il gruppo prevede la separazione delle attività On-Highway (segmenti veicoli commerciali e powertrain) e Off-Highway (segmenti agricoltura, costruzioni e veicoli speciali), che risulterà nella creazione di due società quotate. Nello specifico, il gruppo On-Highway di nuova quotazione, con un fatturato pro-forma delle attività industriali di 13,1 miliardi di dollari, comprenderà i marchi di veicoli commerciali Iveco, Iveco Bus e Heuliez Bus (69% dei ricavi), insieme alle attività motoristiche di FPT Industrial (31% dei ricavi). L'operazione dovrebbe completarsi all’inizio del 2021, subordinatamente all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti, attualmente prevista per il secondo semestre del 2020.Tra i punti chiave del piano quinquennale a livello finanziario, l'aumento del fatturato con un tasso di crescita annuo composto del 5% e la crescita degli investimenti annui per lo sviluppo prodotto per tutti i segmenti, per un totale di 13 miliardi di dollari nel corso del piano fino al 2024.