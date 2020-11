CNH Industrial: mercato apprezza nomina Wine, al timone da gennaio

Daniela La Cava 18 novembre 2020 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

Il mercato apprezza la nuova nomina in CNH Industrial. Il titolo del gruppo della galassia Agnelli sale, infatti, di oltre il 1,3% a 8,86 euro dopo che è stata annunciata la nomina di Scott W. Wine in qualità di nuovo amministratore delegato, con effetto dal 4 gennaio 2021."Dopo oltre 7 mesi dalle dimissioni di Mulhauser viene individuato il sostituto di Suzanne Heywood che ha gestito ad interim la posizione con risultati migliori delle attese nella fase più acuta della crisi generata dalla pandemia". sottolineano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione hold (tenere in portafoglio) su CNH, con target a 8 euro.