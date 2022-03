CNH Industrial investe nel centro di ingegneria avanzata in Arizona

Giulio Visigalli 24 marzo 2022 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo polo ingegneristico a Scottsdale, in Arizona (USA). Questa struttura supporterà la crescita del business di Raven acquisito dalla Società, specializzato nelle tecnologie per l’agricoltura di precisione e per lo sviluppo di soluzioni d'avanguardia.Oltre alla nuova sede di Scottsdale, CNH Industrial intende investire anche nell'ampliamento dell'Innovation Campus di Raven a Baltic, in South Dakota (USA), che si trova a pochi minuti dalla sede centrale di Sioux Falls.Questi ammodernamenti amplieranno gli spazi e le risorse destinati all'ingegneria orientata al cliente, al collaudo e alla ricerca.Con queste sedi aumenta la presenza di CNH Industrial in Arizona, che comprende le vicine strutture di R&S di Casa Grande e le piste di collaudo di Maricopa.“Queste strutture, insieme alle attività esistenti, rafforzano il nostro impegno per far sì che i nostri ingegneri lavorino in modo da essere sempre più vicini alle esigenze dei clienti" ha commentato Parag Garg, Chief Digital Officer, CNH Industrial.Intanto il titolo CNH si muove al momento in rialzo del +0,7% trovandosi a quota 15,15 euro.