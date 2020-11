CNH Industrial, emissione obbligazionaria da 750 mln euro con scadenza al 2024

Valeria Panigada 25 novembre 2020 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

CNHIndustrial lancia un’emissione obbligazionaria in euro di ammontare pari a 750 milioni. I titoli avranno scadenza al 1 aprile 2024, con prezzo di emissione pari al 99,910% del valore nominale e cedola fissa dello 0,000%. Il regolamento è atteso per il giorno 1 dicembre 2020. L’emissione obbligazionaria sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe, interamente controllata da CNH Industrial. I proventi raccolti dall’emissione obbligazionaria verranno utilizzati "per le generali esigenze aziendali incluso il rimborso di debito esistente", fa sapere il gruppo.