CNH Industrial: controllata Usa intende procedere con lancio bond

17 maggio 2022

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha annunciato l'intenzione di procedere a una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli, precisa una nota, saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital. CNH Industrial Capital è la società che, nell’ambito dei servizi finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato nordamericano.I proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, verranno utilizzati per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital.