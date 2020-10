CNH Industrial compra quota minoritaria di Zasso Group

Daniela La Cava 29 ottobre 2020 - 11:33

CNH Industrial ha annunciato di aver completato l'acquisizione di una quota minoritaria in Zasso Group, specialista globale in soluzioni per la gestione di piante infestanti e invasive senza l'ausilio di prodotti fitosanitari e con l'impiego di energia elettrica. CNH Industrial rafforza così ulteriormente il portafoglio di prodotti di AGXTEND, piattaforma dell'Azienda per l'accelerazione delle startup tecnologiche, e ribadisce il proprio impegno a fornire agli agricoltori di tutto il mondo un facile accesso alle ultime tecnologie innovative. Inoltre, questa partecipazione azionaria rafforzerà ulteriormente le sinergie per facilitare il lancio di nuovi e rivoluzionari prodotti.