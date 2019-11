CNH Industrial: closing dell'acquisizione di ATI

Daniela La Cava 22 novembre 2019 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

CNHIndustrial ha perfezionato l’operazione di acquisizione, annunciata lo scorso 5 novembre, di ATI, produttore globale di sistemi di cingoli in gomma per trattori di alta potenza e mietitrebbiatrici. E' quanto si legge in una nota diffusa ieri pomeriggio da CNH.