CNH Industrial, acquisita quota minoritaria nell'inglese Bennamann per l'energia pulita

Valeria Panigada 26 marzo 2021 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di una quota minoritaria di Bennamann, società con sede nel Regno Unitoproduttrice di tecnologie agricole nel settore dell'energia pulita. Nel dettaglio, le sue tecnologie massimizzano l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili di origine locale in combinazione con rifiuti di origine animale per fornire tutta l'energia necessaria all'azienda agricola, consentendo agli agricoltori di diventare "energeticamente indipendenti" dai combustibili fossili e ridurre di conseguenza i costi operativi. L'obiettivo di Bennamann è ottenere dai rifiuti di origine animale prodotti energetici commercialmente redditizi a zero emissioni di carbonio, sia biogas che biocombustibili liquidi, per la vendita e la distribuzione, generando flussi di entrate aggiuntive per gli agricoltori. Grazie a questa acquisizione, CNH Industrial diventerà partner strategico esclusivo di Bennamann nel campo delle tecnologie agricole e le due collaboreranno nel campo dei carburanti alternativi per i macchinari agricoli.