CNH Industrial acquisisce una quota di minoranza nella francese Augmenta

Redazione Finanza 23 marzo 2021 - 18:23

MILANO (Finanza.com)

CNHIndustrial ha finalizzato l’acquisizione di una quota di minoranza in Augmenta, una società specializzata in tecnologie agricole, in particolare sistemi di automatizzazione delle operazioni agrarie basati su tecnologie all’avanguardia di visione artificiale (Computer Vision) e intelligenza artificiale, grazie alle quali i dati sono elaborati in tempo reale direttamente dal sistema. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati specificati. Con questa acquisizione, CNH Industrial diventa partner strategico di Augmenta nel campo dei sensori per le colture e dell’automatizzazione dei macchinari, aprendo la strada a una futura collaborazione congiunta in ambiti di ricerca e sviluppo.