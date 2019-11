CNH Industrial acquisisce l’australiana K-Line e vende Truckline

simone borghi 4 novembre 2019 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha annunciato oggi l'accordo per l'acquisizione dell'azienda australiana costruttrice di attrezzi agricoli K-Line. Con questa acquisizione il portafoglio di prodotti di Case IH e New Holland Agriculture, i marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial, si arricchisce di attrezzature essenziali per la lavorazione del terreno e la gestione dei residui.“L'acquisizione di K-Line è un'altra dimostrazione concreta rispetto all'obiettivo dichiarato per il segmento Agriculture di ricercare acquisizioni strategiche per migliorare l'offerta dei vari brand e, al contempo, riaffermare il proprio ruolo di realtà consolidatrice del settore”, ha dichiarato Hubertus Mühlhäuser, cfo di CNH Industrial.Pochi giorni fa CNH Industrial ha inoltre reso noto di aver concordato la vendita della sua attività Truckline, uno dei maggiori rivenditori e distributori australiani di ricambi e accessori aftermarket per veicoli commerciali (autocarri e rimorchi) di tutte le marche europee, nordamericane e giapponesi. Truckline è stata acquisita dall’australiana Bapcor, che garantirà la continuità del servizio per i clienti dei veicoli commerciali in Australia. IVECO, il marchio di veicoli commerciali di CNH Industrial, continuerà ad assistere la sua clientela australiana con servizi e parti di ricambio originali tramite la sua divisione Aftermarket.Seduta effervescente oggi a Piazza Affari per CNH Industrial. Il titolo segna un rialzo di oltre il 4% a 10,4 euro, tra i migliori del Ftse Mib.