CNH Industrial: Scott Wine è il nuovo ceo, al timone dal 4 gennaio 2021

Daniela La Cava 18 novembre 2020 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Sarà Scott W. Wine il nuovo chief executive officer (ceo) di CNH Industrial. La nomina Wine, in arrivo da Polaris di cui è stato ceo dal 2008 e presidente e ceo dal 2013, avrà effetto dal 4 gennaio 2021. Prima di entrare in Polaris, Wine ha ricoperto posizioni di vertice in United Technologies, Danaher e Allied Signal, divenuta Honeywell International dopo una fusione nel 1999. Wine porta con sé una vasta esperienza nelle operazioni di fusione e acquisizione negli Stati Uniti, in Europa e in Asia"Il consiglio di amministrazione è pienamente soddisfatto della nomina di Scott Wine, in considerazione della sua vasta esperienza industriale e della sua competenza strategica - ha commentato Suzanne Heywood, presidente e ceo pro tempore di CNH Industrial -. Scott è determinato ad attuare e portare a termine la strategia che la società ha presentato nel proprio Capital Markets Day nel 2019, incluso il piano di spin-off delle attività on-highway".