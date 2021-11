CNH Industrial: Iveco fornirà ad Amazon 1.064 veicoli commerciali alimentati a gas naturale

Redazione Finanza 17 novembre 2021 - 14:22

MILANO

Iveco, brand di CNH Industrial, ha annunciato oggi di aver raggiunto con il colosso americano dell'e-commerce Amazon un nuovo accordo per la fornitura di veicoli commerciali a gas naturale per le attività in Europa. Nel dettaglio, Amazon ha già preso in consegna il primo lotto di 216 unità di Iveco S-WAY CNG (gas naturale compresso), che sarà gestito dai suoi partner in Europa, mentre sono state ordinate altre 848 unità con consegne che inizieranno a metà del 2022, per un ordine complessivo di 1.064 mezzi.