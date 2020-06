CNH Industrial: Iveco detiene il 7,11% del capitale di Nikola

Alessandra Caparello 8 giugno 2020 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial N.V ha comunicato gli aggiornamenti sull’investimento di 250 milioni di dollari, effettuato attraverso il suo segmento di veicoli commerciali IVECO, in Nikola Corporation come conseguenza del perfezionamento, avvenuto il 3 giugno 2020, della fusione precedentemente annunciata tra VectoIQ Acquisition Corp., società quotata veicolo di investimento, e Nikola Corporation.Come si legge in una nota, secondo i termini e le condizioni della Fusione, i precedenti azionisti di Nikola hanno ricevuto 1.901 azioni di VectoIQ per ogni azione posseduta di Nikola e sono diventati azionisti di VectoIQ, che a sua volta ha cambiato denominazione in “Nikola Corporation”. Le azioni di Nikola Corporation hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq sotto il simbolo azionario “NKLA” il 4 giugno 2020.Come risultato della Fusione, IVECO detiene ora 25.661.449 azioni di Nikola Corporation, che corrispondono all’incirca al 7,11% del capitale azionario in circolazione di Nikola.