CNH Industrial: Iveco annuncia pubblicazione prospetto quotazione in Borsa. Assemblea straordinaria per ok scissione il 23 dicembre

Laura Naka Antonelli 11 novembre 2021 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha annunciato oggi che Iveco Group ha pubblicato il prospetto relativo all'intenzione di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Iveco Group ('Azioni Ordinarie') sul mercato regolamentato Euronext Milan nel quadro dell'annunciata scissione da CNH Industrial a favore di Iveco Group del business dei veicoli commerciali e speciali, del business powertrain e delle relative attività di servizi finanziari mediante una scissione societaria regolata dal diritto olandese. L'ammissione a quotazione ed il primo giorno di quotazione (su base 'as-if-and-when-delivered') delle Azioni Ordinarie presso Euronext Milano sotto il ticker IVG è al momento attesa per il giorno 3 gennaio 2022.Per effetto della scissione, ogni detentore di azioni ordinarie CNH Industrial (e, se applicabile, di azioni speciali con diritto di voto), riceverà una azione ordinaria Iveco Group (ed una azione a voto speciale, se applicabile) ogni cinque azioni ordinarie CNH Industrial detenute (o azioni speciali con diritto di voto se applicabile).Ulteriori dettagli sulle modalità operative di questo apporto di assegnazione sono contenute nel Prospetto.Al completamento della scissione, CNH Industrial e Iveco Group diventeranno due società quotate completamente indipendenti.In relazione alla scissione, CNH Industrial ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti ('EGM') per il giorno 23 dicembre 2021 al fine di approvare la scissione e di nominare due nuovi amministratori non esecutivi, Catia Bastioli e Åsa Tamsons.Tufan Erginbilgic e Lorenzo Simonelli si presenteranno dimissionari all'assemblea straordinaria.L'agenda dell'assemblea e le proposte di delibera con le note esplicative sulle materie che saranno poste al voto degli azionisti di CNH Industrial, così come le disposizioni circa la loro partecipazione all'assemblea straordinaria sono disponibili sul sito internet di CNH Industrial (www.cnhindustrial.com/Investor Relations/Shareholder Meetings).