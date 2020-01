CNH Industrial: Iveco Defence Vehicles consegnerà a Romania prima tranche di autocarri

Valeria Panigada 8 gennaio 2020 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Iveco Defence Vehicles, società del gruppo CNH Industrial, ha reso noto che lo scorso 30 dicembre è stato sottoscritto con il Ministero della Difesa rumeno il primo ordine nell'ambito di un contratto quadro per la fornitura di oltre 2.900 camion ad alta mobilità. I primi 942 veicoli saranno consegnati nell'arco di quattro anni a partire dal 2020. "Questo importante risultato - si legge nella nota odierna - testimonia la soddisfazione delle Forze Armate rumene per le due precedenti commesse (57 camion ad alta mobilità nel 2015 e 173 nel 2017) e contribuisce a rafforzare ulteriormente il rapporto tra il Ministero della Difesa rumeno e Iveco Defence Vehicles, consolidando la posizione dell'Azienda come fornitore chiave di automezzi militari".