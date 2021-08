CNH Industrial: Iveco Bus si aggiudica ordine per fornitura autobus elettrici alla città di Parigi

Valeria Panigada 5 agosto 2021 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Iveco Bus del gruppo CNH Industrial è stata scelta dall'ente dei trasporti parigino Île-de-France Mobilités e l’operatore dei trasporti pubblici della capitale francese RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) per la fornitura di autobus completamente elettrici. L'ordine per 180 autobus elettrici, che si aggiungono ai 247 già operativi, vedrà Iveco Bus diventare il principale fornitore di bus elettrici per la RATP.I veicoli 100% elettrici e a zero emissioni offrono una serie di significativi vantaggi ambientali, che vanno dal miglioramento della qualità dell'aria alla riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico. Inoltre, possono essere ricaricati durante le ore notturne mentre si trovano nel deposito.