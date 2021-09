CNH Industrial: Francesco Tanzi scelto come cfo del nuovo Iveco Group

Titta Ferraro 14 settembre 2021 - 08:26

Francesco Tanzi entrerà a far parte del gruppo CNH Industrial a partire dal 1° gennaio 2022 e assumere il ruolo di Chief Financial Officer di Iveco Group, business “On-Highway” di CNH Industrial che inizierà a operare in via autonoma verso l’inizio del 2022.Tanzi lascia l’attuale posizione di Chief Financial Officer presso Pirelli, ruolo che ha ricoperto per 12 anni. Tanzi è stato in passato anche Finance Director presso TIM. "Creare il nuovo team manageriale senior per Iveco Group è un compito entusiasmante, dal momento che siamo all’opera per formare la squadra migliore, che assicuri il successo di quello che sarà il nostro gruppo indipendente. Siamo lieti di aver trovato il nostro CFO in Francesco Tanzi che, con la sua esperienza e capacità, porterà grande valore alle nostre attività aziendali fin dall’esordio. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Damiano Cretarola, che mi ha supportato come leader della funzione Finance per il segmento Commercial & Specialty Vehicles di CNH Industrial e che continuerà a svolgere un ruolo importante nel team di Francesco Tanzi, non appena questo verrà costituito", ha dichiarato Gerrit Marx, l’attuale President Commercial & Specialty Vehicles di CNH Industrial e Chief Executive Officer designato di Iveco Group.