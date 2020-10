CNH Industrial: FPT Industrial partner in progetti di sostenibilità per ridurre emissioni trasporti

Redazione Finanza 13 ottobre 2020 - 12:17

MILANO

FPT Industrial, il brand globale per i powertrain di CNH Industrial, è capofila nella ricerca per quanto riguarda la valutazione, il testing e l'utilizzo di carburanti alternativi. L'impegno del brand per fornire soluzioni innovative per motori a basse emissioni è dimostrato dal suo sostegno a due progetti europei per la sostenibilità.Il progetto Longrun, si legge in una nota, fa parte del programma di innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea, che riunisce 30 partner di 13 paesi europei (tra cui il marchio gemello Iveco, brand del Gruppo per i veicoli commerciali). Questi partner stanno unendo le forze per imprimere un'accelerazione verso un futuro più intelligente e più sostenibile. L'ambizioso obiettivo dell'iniziativa Long è la riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi di carburante nel settore dei trasporti a lungo raggio. Il progetto promuoverà anche la progettazione e lo sviluppo di motopropulsori (anche ibridi) efficienti, sia per camion che per pullman. I partner svilupperanno otto unità dimostrative (tre motori, una trasmissione ibrida, due pullman e tre veicoli commerciali) in modo da accelerare la transizione dai combustibili fossili a quelli rinnovabili.