CNH: Equita alza valutazione e vede spin-off Iveco tappa intermedia prima di nuove M&A

19 novembre 2021

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial prepara lo spin-off della controllata Iveco che diventerà effettivo dal 3 gennaio 2022, prima seduta dell'anno per Piazza Affari. Per completare la scissione Cnh ha convocato per il 23 dicembre una assemblea, alla luce della quale saranno forniti tutti i dettagli dell’ambizioso progetto, gli azionisti riceveranno una nuova azione di Iveco Group ogni cinque azioni detenute di Cnh Industrial.Equita Sim oggi ha alzato il target price a medio termine su CNH a 18,5 euro e ritiene lo spin-off di Iveco una tappa intermedia in attesa di nuove fusioni e acquisizioni per agevolare la crescita. Per la società si stimano ricavi e vendite in aumento per i prossimi anni grazie al driver dell’innovazione di prodotto per diventare un’azienda carbon neutral entro il 2040.