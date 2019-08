CDP: via all’intervento del Gruppo nel Progetto Italia di Salini Impregilo

Alessandra Caparello 2 agosto 2019 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Via libera da Cassa Depositi e Prestiti all’intervento del gruppo nel Progetto Italia per il rilancio del settore delle costruzioni. La controllata CDP Equity, si legge nella nota, ha assunto un impegno, subordinato alle condizioni usualmente previste, di sottoscrizione fino a 250 milioni di euro nell’ambito di un aumento di capitale a condizioni di mercato. Tale aumento verrà lanciato da Salini Impregilo e vedrà la partecipazione di un pool di banche e dell’azionista di controllo della stessa società.Anche grazie al supporto del Gruppo CDP, sarà possibile avviare Progetto Italia, un’operazione volta a favorire il consolidamento e lo sviluppo di un settore fondamentale per il Paese attraverso l’aggregazione di più operatori presenti sul mercato.