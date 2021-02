CDP sostiene piani di crescita di Newlat Food in Italia e all'estero

Daniela La Cava 10 febbraio 2021 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in sinergia con Sace, sostiene i piani di crescita e sviluppo in Italia e sui mercati internazionali del Gruppo Newlat, sottoscrivendo in qualità di anchor investor, e beneficiando pro-quota di una garanzia Sace, 60 milioni di euro del prestito obbligazionario emesso da Newlat Food sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) e sul Irish Stock Exchange.L’emissione obbligazionaria, destinata ad investitori istituzionali e retail, è di un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro con durata 6 anni. Le risorse messe a disposizione da CDP, spiega la nota, saranno destinate a supportare Newlat nel proseguimento della propria strategia di crescita per linee esterne, rivolta all’acquisizione di potenziali target nel settore food&beverage, al fine di sostenere l’espansione del gruppo all’estero e il consolidamento della sua posizione di leadership sul mercato.