CDP: riunione cda su offerta Aspi riprende oggi

Daniela La Cava 23 febbraio 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

La riunione di ieri del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) rimane aperta in relazione all'offerta per Aspi e si riaggiorna oggi nel pomeriggio al fine di consentire la contestualità delle determinazioni di tutti i membri del Consorzio. Lo si apprende in una nota di CDP.