CDP: finanziamento da 10 mln di euro per Gpi

18 dicembre 2020

Cassa Depositi e Prestiti (CdP) ha confermato il supporto al piano di sviluppo di Gpi. E' stato stipulato un contratto di finanziamento da 10 milioni di euro con durata di 60 mesi assistito dalla Garanzia Italia di Sace (erogata digitalmente e in tempi brevi). Le risorse, si legge nel comunicato, saranno utilizzate per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, previsti nel piano industriale del gruppo trentino.Gpi, quotata sulla Borsa di Milano, è il partner di riferimento per software, tecnologie e servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Il Gruppo, che conta oltre 2.200 clienti distribuiti in più di 60 Paesi, è cresciuto negli anni grazie agli investimenti sia in strategiche acquisizioni e fusioni, in Italia e all'estero, sia in ricerca e sviluppo, grazie anche alle numerose partnership con le principali università e centri di ricerca italiani per trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.