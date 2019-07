CDP e FEI: 5,8 miliardi di finanziamenti per 65mila piccole e medie imprese italiane

Alessandra Caparello 25 luglio 2019 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Potenziare notevolmente la capacità operativa del Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo) a supporto del tessuto produttivo italiano è l’obiettivo dell’accordo siglato tra Cassa Depositi e Prestiti con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), grazie al quale CDP concederà in favore del Fondo 3 miliardi di euro di controgaranzie su un portafoglio del valore complessivo di 3,75 miliardi di euro.Si tratta della seconda operazione realizzata da CDP in favore del Fondo PMI attraverso il Programma COSME e, insieme alla precedente, rappresenta l’intervento d’importo più rilevante realizzato in un singolo Paese europeo. Grazie alla prima operazione attivata da CDP nel 2017, si legge nella nota, oltre 47 mila PMI italiane hanno ricevuto, in poco più di 18 mesi, nuovi finanziamenti per circa 4,1 miliardi di euro, che hanno attivato investimenti per un ammontare stimato di circa 5,7 miliardi di euro. Per accedere ai finanziamenti con importo massimo 150 mila euro e durata non inferiore ai 12 mesi, le imprese interessate potranno rivolgersi direttamente alla propria banca o al proprio Confidi. L’esito della domanda sarà comunicato nell’arco di 7 giorni lavorativi.Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di CDP ha dichiarato: “Il sostegno alle piccole e medie imprese è uno degli obiettivi principali del Piano industriale 2019 – 2021, e l’intesa sottoscritta oggi rappresenta un importante passo in questa direzione. Grazie alla stretta collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, CDP - facendo leva su risorse europee – contribuisce a consolidare il Fondo di Garanzia per le PMI, uno strumento decisivo per supportare gli investimenti delle imprese, vero motore della crescita del Paese”.