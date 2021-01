CDP: concluso impiego “Panda Bond” per finanziare le imprese italiane in Cina

Redazione Finanza 13 gennaio 2021 - 12:46

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha sostenuto i piani di crescita in Cina del Gruppo Danieli attraverso un finanziamento in valuta locale di importo pari a oltre 94 milioni di renminbi, equivalenti a circa 12 milioni di euro. Con il finanziamento in favore del Gruppo Danieli, CDP finalizza con successo l’impiego della provvista del “Panda Bond” da 1 miliardo di Renminbi, equivalenti a circa 130 milioni di euro, conclusa positivamente ad agosto 2019. CDP è stato il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto Nazionale di Promozione europeo, a effettuare un’emissione obbligazionaria in Cina in valuta locale volta a supportare imprese italiane già attive o interessate a operare sul mercato cinese. Le risorse raccolte, si legge nel comunicato, hanno consentito a CDP di avviare una nuova operatività, sia in modalità diretta che indiretta attraverso il sistema bancario, destinata a favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale attraverso la crescita delle succursali o delle controllate cinesi di imprese italiane.La raccolta del Panda Bond è stata impiegata per il 77% in modalità diretta, mediante la sottoscrizione di otto contratti di finanziamento bilaterali con eccellenze italiane operanti sul mercato cinese, e per il 23% in via indiretta attraverso la filiale di Shanghai di Banca Monte dei Paschi di Siena, destinata a supportare operazioni di importo ridotto in favore di PMI e di imprese che attualmente non possono beneficiare dei finanziamenti diretti CDP.La nuova operatività di intervento di CDP in Cina ha consentito alle imprese italiane di approvvigionarsi in valuta locale a medio-lungo termine. L’impiego delle risorse ricavate dall’emissione del Panda Bond si conclude con il finanziamento in favore del Gruppo Danieli, multinazionale italiana fondata nel 1914, con sede a Buttrio (Udine), quotata alla Borsa di Milano e leader mondiale nella progettazione, costruzione, vendita ed installazione di macchine ed impianti per l’industria siderurgica.