CDP Venture Capital investe 8 mln per 50 startup con programma AccelerOra

Daniela La Cava 10 agosto 2020 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

CDP Venture Capital Sgr ha deliberato un investimento complessivo di 8 milioni di euro a favore di 50 startup nell’ambito del programma AccelerOra!, realizzato tramite il fondo acceleratori, per sostenere rapidamente le startup innovative meritevoli in fase seed e pre-seed che stanno affrontando le sfide di Covid-19.Diverse operazioni localizzate nel Sud d’Italia sono in coinvestimento con il Fondo Italia Venture II. Il programma, in partnership con 6 primari acceleratori nazionali, è stato in grado di generare un effetto attrattivo di investimenti per un totale di oltre 22 milioni di euro (incluso quanto investito dal Fondo Acceleratori) destinati a startup operative negli ambiti: Fashion, AgriTech, MedTech, eCommerce, Education, FinTech, Software b2b, SaaS e Digital Community. Ciascuna startup potrà essere finanziata con un massimo di 300mila euro.