CDP: Tempini nominato presidente dopo le dimissioni di Tononi

Daniela La Cava 24 ottobre 2019 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Massimo Tononi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore e di presidente del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il board ha proceduto, su proposta delle fondazioni azioniste, alla cooptazione di Giovanni Gorno Tempini che è stato nominato presidente. Una decisione, si legge in una nota, che sarà sottoposta all’assemblea degli azionisti convocata per il 5 e il 7 novembre 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione.