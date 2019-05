CDP: Progetto Italia e salvataggio Astaldi, AD Palermo disponibile a intervento di sistema (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 24 maggio 2019 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Il Sole 24 Ore commenta l'assemblea dei soci di Cdp che si è riunita nella giornata di ieri e che, oltre ad approvare il primo bilancio della nuova era dell'AD Fabrizio Palermo, ha esaminato alcuni dossier caldi, "a cominciare dal Progetto Italia, il piano firmato da Salini Impregilo per la realizzazione di un campione nazionale delle costruzioni partendo dal salvataggio di Astaldi".Il quotidiano finanziario rende noto che "il top manager ha ribadito la linea della Cassa, disponibile a valutare un intervento di sistema che non si limiti soltanto ad assicurare ossigeno al gruppo romano. Nelle ultime settimane, il confronto tra la Cassa e il general contractor (Salini) è stato acceso, ma c'è la volontà di trovare una quadra. E, come detto, il ceo ha rimarcato ieri, raccogliendo su questo l'appoggio unanime del cda, l'intenzione di procedere sulla via dell'operazione di ampio respiro come condizione per l'ingresso di Cdp in partita".