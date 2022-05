CDP, Blackstone e Macquarie: completato acquisto 88,06% di Autostrade per l’Italia

Daniela La Cava 6 maggio 2022 - 05:27

MILANO (Finanza.com)

È di ieri sera la notizia che è stata finalizzata l’acquisizione della partecipazione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia (Aspi) detenuta da Atlantia da parte di Holding Reti Autostradali (HRA), veicolo di investimento costituito in Italia e partecipato da CDP Equity (51%), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e dai fondi gestiti da Macquarie Asset Management (24,5%). Lo si apprende in una nota diffusa da CDP.