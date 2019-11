Buzzi: titolo fanalino di coda del Ftse Mib, pesa bocciatura di Morgan Stanley

simone borghi 29 novembre 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Seduta da dimenticare per Buzzi a Piazza Affari. Il titolo cede il 3,4% a 22,41 euro, scivolando all’ultimo posto del Ftse Mib. A pesare sulle quotazioni contribuisce la bocciatura da parte di Morgan Stanley che ha tagliato il rating da equalweight a underweight e abbassato il target price a 20 euro per azione (dai 21 euro precedenti).“Buzzi ha segnato una forte corsa quest'anno e ora un ulteriore margine di rialzo è limitato”, hanno spiegato gli analisti di Morgan Stanley, alla luce del rally di oltre il 47% messo a segno da inizio anno dal titolo. Gli esperti della banca d’affari rimarcando anche l'outlook incerto per il settore delle costruzioni, con la spesa sottostante che “ha continuato a rallentare nelle regioni chiave e dovrebbe frenare ulteriormente nel 2020”.Quello di oggi è il secondo downgrade in meno di quattro mesi. Durante l'estate gli analisti di Morgan Stanley avevano infatti ridotto il rating da overweight a equalweight.