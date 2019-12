Buzzi in rosso in Borsa dopo bocciaura Barclays

Daniela La Cava 16 dicembre 2019 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Giornata in rosso per Buzzi Unicem a Piazza Affari, dove mostra una flessione dell'1,55% a 22,16 euro (minimo intraday a 21,97 euro) e si posiziona sul fondo del Ftse Mib. Il gruppo italiano del cemento ha incassato la bocciatura degli esperti di Barclays che hanno tagliato la raccomandazione a underweight dal precedente overweight, con target price fissato da 22 a 20 euro."Il cemento è stato il settore con le migliori performance in Europa in scia a una combinazione di fattori che probabilmente non si ripresenteranno l'anno prossimo", spiegano gli analisti della banca britannica in un report dedicato al comparto nel quale segnalano, tra i fattori di rischio, che "un rallentamento potrebbe materializzarsi negli Stati Uniti e in Europa".Oltre a Buzzi, tra anche le bocciate di Barclays spiccano CRH e HeidelbergCement, mentre sono state promosse a overweight LafargeHolcim e Vicat.