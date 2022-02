Buzzi corre in Borsa (+4,7%): ricavi 2021 salgono del 6,9%, al via buyback

Redazione Finanza 9 febbraio 2022 - 17:05

MILANO (Finanza.com)

Scambi in forte rialzo in Borsa per Buzzi Unicem che sale di quasi il 5% a 19,54 euro, quando manca meno di un'ora alla chiusura delle contrattazioni. Nel pomeriggio la big italiana del cemento ha annunciato i risultati preliminari per il 2021 che hanno visto il fatturato consolidato passare da 3.222,4 a 3.445,6 milioni di euro (+6,9% a/a). Le vendite di cemento del gruppo hanno raggiunto i 31,2 milioni di tonnellate, in crescita del 6,7% rispetto all’esercizio 2020. Le produzioni di calcestruzzo preconfezionato, attestatesi a 12,1 milioni di metri cubi, sono risultate anch’esse in aumento rispetto ai volumi dell’anno scorso (+3,4%). La posizione finanziaria netta a fine 2021, comprese le attività finanziarie a lungo termine, è stata positiva per 231,1 milioni (era negativa per 241,6 milioni a fine 2020). La società si attende di chiudere l'esercizio 2021 con un margine operativo lordo ricorrente di circa 795 milioni.Buzzi Unicem ha infine comunicato l’avvio di un programma acquisto azioni proprie, in esecuzione dell’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti del 7 maggio 2021. La società potrà acquistare un massimo di 7 milioni di azioni ordinarie per un controvalore massimo complessivo di 150 milioni.