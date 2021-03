Buzzi Unicem: utili 2020 in rialzo di oltre +45%, ma titolo scende di oltre -3% scontando outlook MOL

Redazione Finanza 25 marzo 2021 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Buzzi Unicem ha chiuso il 2020 (31 dicembre 2020). con un utile netto da 560 milioni, in rialzo del 45,2% su base annua. Il margine operativo lordo è migliorato del 7,2% a 781 milioni mentre il risultato operativo è stato pari a 524 milioni (+11,9% sul 2019), grazie alla dinamica favorevole dei prezzi e dei costi di produzione, al netto dell'effetto cambio sfavorevole. Il titolo scende tuttavia di oltre il 3%. Nel comunicato si legge che "a livello consolidato riteniamo verosimile per il 2021 una diminuzione del margine operativo lordo ricorrente rispetto agli ottimi risultati raggiunti nel periodo precedente".L'indebitamento netto è sceso a 242 milioni grazie alla forte generazione di cassa operativa e alla dismissione dell'azienda Kosmos Cement. Il gruppo ha venduto 29,3 milioni di tonnellate di cemento (+0,4% rispetto al 2019) e 11,7 milioni di metri cubi di calcestruzzo preconfezionato (-3,1%).Buzzi Unicem ha proposto un dividendo di 25 centesimi per azione ordinaria (15 centesimi per azione ordinaria e 17,4 centesimi per azione risparmio nel 2019).