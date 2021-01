Buzzi Unicem tonica in Borsa: ultimo giorno di trading azioni risparmio

Daniela La Cava 15 gennaio 2021 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana parte in territorio positivo per Buzzi Unicem a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa il l'1% a quota 21,49 euro (tra i migliori del Ftse Mib). Oggi è l'ultimo giorno di trading delle azioni di risparmio, mentre a partire da lunedì prossimo 18 gennaio sarà efficace la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni obbligatorie. Gli analisti di Equita, che mantengono il rating buy e target price di 26,7 euro su Buzzi, ricordano che, lo stacco del dividendo straordinario (0,75 euro per azione o 3,5% dividend yield) è fissato per il prossimo primo febbraio, con pagamento il prossimo 3 febbraio.