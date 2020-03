Buzzi Unicem scivola a Piazza Affari dopo downgrade ad Hold di Equita

Alessandra Caparello 27 marzo 2020 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Viaggia in forte calo a Piazza Affari il titolo Buzzi Unicem che al momento segna una flessione del 3,83% a 16,71 euro. A pesare il downgrade di Equita SIM ad HOLD dopo la call della società che ha confermato le incertezze legate all’evoluzione del business nelle aree più colpite da Covid-19. Il management, pur non fornendo una guidance sul 2020, ha indicato che l’attuale contesto potrà portare ad un significativo calo della profittabilità. Inoltre dalla call è emerso che dividendo e buy-back (max 7mn di titoli) sono confermati grazie alla solida struttura finanziaria e che solo un impianto è rimasto aperto in Italia ma la domanda nelle ultime settimane si è sostanzialmente azzerata. In considerazione delle incertezze legate a covid-19, assumiamo una view più prudente nelle ns assunzioni di volumi/prezzi, dicono gli esperti della SIMche passano ad HOLD considerando che l’emergenza da Covid-19 riduce notevolmente la visibilità sulla crescita economica e sulla domanda di cemento 2020-21, il newsflow legato a EU ETS phase IV (regolamentazione CO2) può portare ulteriore volatilità sul titolo e infine che il settore delle costruzioni è particolarmente impattato dal lockdown adottato da sempre più paesi.