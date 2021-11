Buzzi Unicem: fatturato leggermente meglio secondo Equita. Confermato target price e Buy

Alessandra Caparello 8 novembre 2021 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Target price a 29 euro confermato e anche BUY per Buzzi da parte di Equita. Gli analisti della Sim sottolineano il fatturato leggermente meglio per la società a 933 milioni contro i 915 milioni attesi. In merito alla guidance 2021 viene confermata l’indicazione che anticipa un EBITDA ricorrente probabilmente non superiore al 2020 contro la stima a -1% di Equita e che nonostante lacost inflation si ritiene goda di buona visibilità considerato l’andamento del terzo trimestre sia a livello di geomix che di generazione di cassa. “Confermiamo le nostre stime operative 2021 mentre miglioriamo la NFP di 90 milioni” affermano da Equita che ricorda come Buzzi sia tra i principali beneficiari dei piani infrastrutturali in US (57% dell`EBITDA) e in Europa (33% dell`EBITDA). A Piazza Affari al momento il titolo segna +1,85% a 20,33 euro.