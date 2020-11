Buzzi Unicem: conversione azioni di risparmio in ordinarie al concambio 0,67 e dividendo straordinario di 0,75 euro

Redazione Finanza 19 novembre 2020 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Oggi è stata approvata la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Buzzi Unicem in azioni ordinarie di nuova emissione con un rapporto pari a 0,67 azioni ordinarie per ciascuna azione risparmio. La decisione è stata presa dall'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, e dall'assemblea degli azionisti di risparmio. Per gli azionisti di risparmio, il premio implicito al concambio è del 19,5% sui prezzi di chiusura pre-annuncio del 9 novembre. I titolari di azioni di risparmio contrari potranno comunque esercitare il diritto di recesso secondo le modalità e i termini che verranno comunicati più avanti dalla società. L'assemblea di Buzzi Unicem, tenutasi oggi, ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo straordinario, pari a 0,75 euro per ciascuna azione ordinaria già in circolazione e di nuova emissione a seguito della conversione, ossia in caso di successo della conversione. Il pagamento del dividendo straordinario, precisa il gruppo, sarà infatti effettuato solo successivamente al completamento della conversione."Ribadiamo la nostra view favorevole sull'operazione in quanto semplifica la struttura del capitale, permette di aumentare la liquidità sul titolo, prevede un dividendo straordinario per tutti gli azionisti con la struttura finanziaria di BUzzi Unicem che rimane estremamente solida anche post pagamento", commentano gli analisti di Equita.