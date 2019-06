Buzzi Unicem brilla in Borsa, per Morgan Stanley è overweight

Daniela La Cava 26 giugno 2019 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Buzzi Unicem continua a percorrere la strada rialzista a Piazza Affari, con il titolo che si posiziona tra i migliori del Ftse Mib (+2,72% a 18,15 euro). A sostenere l'azione, che ieri ha beneficiato della notizia dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina, la promozione di Morgan Stanley che ha alzato il rating a overweight dal precedente equal-weight con prezzo obiettivo a 20 euro."Dal momento in cui abbiamo avviato la copertura sul titolo Buzzi in maggio - spiegano nel report odierno gli analisti di Morgan Stanley - i fondamentali sono migliorati ulteriormente e la valutazione è diventata ancora più favorevole".Secondo la valutazione della banca Usa, l'esposizione geografica di Buzzi potrebbe offrire una crescita più rapida. In particolare, sottolineano gli esperti, il gruppo italiano del cemento ha una forte esposizione negli Stati Uniti (circa il 60% dell'Ebitda), oltre a un'esposizione significativa ai mercati dell'Europa orientale in rapida crescita (23%). Inoltre, l'esposizione in Italia offre un potenziale di recupero significativo, visto che i fondamentali nazionali sembrano stabilizzarsi. Secondo le nostre stime, "l'esposizione di Buzzi potrebbe tradursi in una maggiore crescita in termini di Ebitda 2019 all'interno della nostra copertura nel settore del cemento (+11% organico contro +7% per Lafarge e +6% per Heidelberg)".