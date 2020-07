Buzzi Unicem: Equita dice hold, attesa "resilienza del business nel primo semestre"

Daniela La Cava 20 luglio 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via in calo per Buzzi Unicem a Piazza Affari. Il titolo del big italiano del cemento cede lo 0,66% a 21,15 euro. Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione hold, con target price di 22,6 euro in vista della pubblicazione della semestrale il prossimo 3 agosto."Dopo le positive indicazioni fornite da Heidelberg sul secondo trimestre, ci aspettiamo che anche Buzzi mostri un'ottima resilienza del business nel primo semestre 2020", scrivono gli esperti della sim milanese. In particolare, Equita si attende un Ebitda semestrale a 279 milioni di euro, solo in leggero calo su base annua del 3% grazie a "un limitato impatto dei lockdown sul settore cemento" e "una dinamica favorevole dei prezzi in tutte le aree", ma anche un trend favorevole materie prime". Complessivamente, per il 2020 gli analisti alzano l'Ebitda del 10% a 654 milioni e l'utile del 16% a 305 milioni