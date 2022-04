Business travel: BizAway chiude un round da 10 milioni di euro

Alessandra Caparello 20 aprile 2022 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

BizAway chiude un round di serie A di 10 milioni di euro, dopo i primi due da 2 milioni e uno da 2,5 milioni di euro ricevuti nel 2020.Il round, come si legge in una nota, è guidato dalla cordata di fondi di investimento del settore tech Azimut Digitech Fund e GELLIFY in qualità di Lead Investor ed EXOR Seeds, che entrano nell’equity insieme ad altri investitori internazionali. Reinveste in maniera significativa anche MundiVentures, che rinnova la fiducia insieme agli altri soci preesistenti grazie ai rilevanti traguardi raggiunti dalla scaleup nell’ultimo anno.BizAway è una scaleup friulana attiva nel settore del business travel dal 2015e che ha continuato a crescere sia in termini economici, quadruplicando nel 2021 il fatturato del 2020, sia occupazionali, con l’assunzione di 30 nuove persone per un totale di ben 100 dipendenti nelle sue 5 sedi europee (due in Italia a Spilimbergo e Milano, due in Spagna a Barcellona e Vigo e una in Albania a Scutari, inaugurata proprio lo scorso anno).