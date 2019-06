Btp: un sostegno anche da fattori tecnici (analisti)

Daniela La Cava 5 giugno 2019 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

"L'accenno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla necessità del rispetto delle regole europee ha forse favorito il movimento", afferma Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, dopo le dinamiche di ieri del Btp, con lo spread che ha archiviato la seduta in area 273 punti base."A parte ciò, a favore del Btp vi sono i consueti fattori tecnici, ovvero il suo status di unico emittente sovrano liquido a offrire rendimenti positivi entro i 5 anni di scadenza (la carta core, poi, è negativa fino a 7 anni e ai 10 nel caso del Bund)", continua l'esperto sottolineando che "il 'relative value' dei titoli di stato italiani è reso ancora più evidente dal fatto che un emittente come la Grecia, rating "singola B+" e che ha già ristrutturato nel recente passato, mostri rendimenti simili (nel caso del 5 anni, inferiori al Btp)".