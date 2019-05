Btp in rally, Salvini usa toni più concilianti con Ue

Titta Ferraro 24 maggio 2019 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Fiammata dei titoli di Stato italiani questa mattina con il rendimento del Btp in deciso calo e spread in contrazione. A dare slancio alla carta italiana sono le dichiarazioni concilianti di Matteo Salvini. Il leader leghista e vice premier ha dichiarato questa mattina che è pronto a dialogare con Macron e Merkel per cambiare le regole Ue. Cambiare le regole "con tutti quelli che ci stanno. Ragiono anche con Merkel e Macron", ha detto Salvini a Rtl 102.5. Settimana scorsa le dichiarazioni dello stesso Salvini sul possibile sforamento del tetto del 3% di deficit avevano spinto lo spread fino a 290 pb.Oggi lo spread Btp-Bund viaggia a 267 pb, con rendimento del Btp decennale al 2,55%, sui minimi a oltre due settimane.