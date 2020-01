Btp avanti tutta: tasso 10 anni torna in area 1% dopo sconfitta Salvini in Emilia

Titta Ferraro 27 gennaio 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Raffica di buy sui Btp dopo l'esito delle elezioni in Emilia Romagna, con il governatore uscente e candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini che ha vinto con ampio margine contro la candidata della lega Lucia Borgonzoni. I mercati prezzono una forte diminuzione del rischio di elezioni anticipate in Italia con l'esito delle elezioni che tarpa le ali di Matteo Salvini che contava sulla vittoria nella roccaforte rossa per dare una spallata al governo.Sul mercato secondario il rendimento del Btp a 10 anni è sceso con prepotenza oggi in avvio attestandosi in area 1,05%, circa 20 punti base in meno rispetto a venerdì scorso e sui minimi a due mesi e mezzo. A gennaio il rendimento del decennale italiano si era spinto fino all'1,43%. Parallelamente cala lo spread Btp-Bond sotto area 140 pb dai 156 pb a cui viaggiava venerdì.