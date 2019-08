Btp a ruba e arriva il tweet di Trump: 'Conte deve rimanere premier, ama l'Italia e lavora bene con Usa'

Titta Ferraro 27 agosto 2019 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Endorsement di Donald Trump per la conferma di Conte come primo ministro. "Sembra mettersi bene per il premier italiano, Giuseppe Conte. Ha rappresentato l'Italia con forza al G-7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti". ha scritto pochi minuti fa il presidente Usa su Twitter. "Un uomo di grande talento che si spera rimanga Primo Ministro!", conclude il tweet di Trump.Intanto prosegue la corsa forsennata dei Btp sulle attese per la formazione di un governo sull'asse M5S-Pd. Nel pomeriggio da palazzo Chigi hanno smentito la richiesta di Luigi Di Maio di ottenere il ministero degli Interni.Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è sceso fino a 181 pb, con rendimento del Btp sceso all'1,13%.