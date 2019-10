Btp Italia torna: al via lunedì 21 ottobre il titolo a 8 anni

Daniela La Cava 11 ottobre 2019 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Torna il Btp Italia. Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato che da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre 2019 si terrà la nuova emissione del titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale che, in questa emissione, torna alla durata di 8 anni già proposta nelle precedente edizioni.Il titolo sarà collocato sul mercato, attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana, in due fasi. Diversamente dalle passate emissioni, la prima fase si svolgerà in due anziché tre giornate, da lunedì 21 a martedì 22 ottobre (nel caso di chiusura anticipata la prima fase potrebbe concludersi alle 13.30 della giornata di martedì, con comunicazione la sera precedente) e come di consueto sarà riservata ai risparmiatori retail; la seconda fase, prevista nella sola mattinata del 23 ottobre, sarà destinata agli investitori istituzionali.Per questi ultimi il collocamento potrebbe prevedere un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti risulti superiore all’offerta finale stabilita dal MEF. Al contrario, per i piccoli risparmiatori ed altri affini non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, come in tutte le precedenti emissioni. Il tasso reale annuo minimo garantito per questa nuova emissione sarà comunicato al pubblico il giorno venerdì 18 ottobre 2019, mentre il tasso reale annuo definitivo verrà comunicato nella mattinata del 23 ottobre, prima dell’apertura della seconda fase.