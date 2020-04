Btp Italia: nuova emissione dal 18 maggio destinata a sostenere sanità e ripresa economica

Valeria Panigada 17 aprile 2020 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione del Btp Italia, che sarà interamente dedicata a finanziare le spese dei recenti provvedimenti del governo a supporto del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell’economia nazionale.Il Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale, sarà collocato sul mercato, come sempre, in due fasi: la prima da lunedì 18 a mercoledì 20 maggio, alla quale avranno accesso solo i risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail) e il giorno 21 maggio riservato invece agli investitori istituzionali.Per favorire la massima partecipazione dei risparmiatori ed agevolare il lavoro degli intermediari finanziari in questo particolare periodo, per questa speciale emissione Btp Italia non sarà prevista la facoltà di chiusura anticipata lasciando quindi tre intere giornate per le sottoscrizioni dei risparmiatori retail per i quali rimane ovviamente aperta la possibilità di utilizzare il canale dell’acquisto online, mediante l’opzione del trading-online attivata sul proprio internet banking, senza quindi recarsi in filiale o presso gli uffici postali dove si detiene il conto titoli.La durata, precisa il ministero, sarà in linea con le precedenti emissioni e con quanto già anticipato dalle linee guida del debito pubblico 2020, ovvero fra i 4 e gli 8 anni.Come di consueto il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti quattro banche dealers: Banca Imi, BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le imprese, Unicredit.